Simplício Taveira de regresso aos Legend´s no Circuito de Vila Real

A correr “em casa”, Simplício Taveira, o piloto da ST Car, regressa ao Campeonato Portugal Legend´s ao volante dum Toyota Corolla, já este fim de semana no circuito de Vila Real.

“Não podia faltar a esta prova, a correr em casa… onde vou participar ao volante dum Toyota Corolla, onde os objetivos passam por terminar as duas corridas, de preferência com duas boas classificações, e sem problemas mecânicos. Sei que a lista de inscritos é muito grande, por isso será de prever muita luta em pista, onde espero logo nos treinos encontrar as melhores afinações para o carro, para assim poder fazer uma volta limpa ao circuito de Vila Real, e poder assim largar das linhas da frente, numa corrida que é essencial que assim seja , pois ultrapassar não é de modo algum fácil, mas vamos lá ver como vai correr tudo isto, já neste fim de semana, onde espero poder divertir-me o mais possível, sempre muito concentrado para não cometer erros, e poder dar o meu melhor e fazer uma boa classificação e se conseguisse ir ao pódio da classe seria excelente, vamos lá ver, seja o que Deus quiser”, conclui o piloto da ST Car, Simplício Taveira.

Simplício Taveira e o seu Toyota Corolla vão fazer as verificações técnicas e administrativas no dia de 5ª feira, com os treinos na sexta feira, e a 1ª corrida no sábado, e a 2ª corrida no domingo.