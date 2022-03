Simplício Taveira na Rampa Porca de Murça

No fim de semana de 19 e 20 de Março realizou-se a Rampa Porca de Murça, primeira do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2022.

Esta prova contou com a estreia de Simplício Taveira ao volante do Citroen C1 de troféu, nas curvas de Murça.

Num total de 54 carros inscritos, divididos em 10 categorias, as subidas de treino e oficiais decorreram no sábado e no domingo, em particular 2 subidas de treino, uma oficial no sábado e 1 de treino com duas oficiais no domingo.

Segundo Simplício Taveira: “é a minha estreia com este carro na Montanha, a primeira subida foi feita com cautela, para ver o comportamento do carro, depois fui gradualmente melhorando os tempos, mas sempre com o objetivo principal de chegar ao pódio, divertir-me, estar com os amigos e passar um bom fim de semana em Murça”.

Por fim, Simplício Taveira terminou este fim de semana com o primeiro lugar da sua classe e um tempo de 3:01:101, o que permite fazer um balanço muito positivo desta Rampa Porca de Murça.

Fica um agradecimento a todos os que apoiaram o piloto em particular aos seus patrocinadores.