Simulacro na EB1 de Favaios testou evacuação do estabelecimento de ensino

O Município de Alijó, através de uma iniciativa do Serviço Municipal de Proteção Civil em parceria com o Pelouro da Educação, promoveu hoje um simulacro na Escola Básica do 1º Ciclo de Favaios, que teve como objetivo testar uma evacuação de emergência.

Depois de a campainha da escola dar o sinal de alerta para a ocorrência de um sinistro, os alunos, professores e pessoal não docente cumpriram com as orientações previstas em caso de emergência e abandonaram as salas de aula, dirigindo-se em fila e encostados à parede até ao ponto de encontro, situado no espaço de recreio da escola.

Este tipo de simulacros pretende treinar comportamentos a ter em caso de emergência, de modo a preparar os alunos e garantir a segurança de toda a comunidade escolar. A iniciativa insere-se na estratégia do Município que prevê a realização de simulacros periódicos em todas as escolas do Concelho.

A realização de simulacros é fundamental, por exemplo, para operacionalizar os planos de emergência, praticar os procedimentos estabelecidos, identificar vulnerabilidades existentes e futuras necessidades.