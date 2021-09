Sindicato dos Professores da Zona Norte assinala Dia Mundial do Professor

A data foi criada pela UNESCO em 1994 com o objetivo de chamar atenção para o papel fundamental dos professores na sociedade e na instrução da população.

O Sindicato dos Professores da Zona Norte / Federação Nacional da Educação vão comemorar o Dia Mundial do Professor com uma série de atividades, das quais se destaca a campanha “OBRIGADO PROFESSOR“. Esta campanha passa pelo hastear da bandeira “obrigado professor” em Vila Real na escola Secundária de S. Pedro, em Alijó na escola do 1º ciclo em Sanfins do Douro e no Peso da Régua na sede do Agrupamento na Escola D. Araújo Correia.

O Dia Mundial do Professor homenageia todos os que contribuem para o ensino e para a educação de uma sociedade, promovendo aqueles que escolheram o ensino como forma de vida e que dedicam o seu dia-a-dia a ensinar, crianças, jovens e adultos, tornando-se assim na prática um pilar da sociedade. Os professores lavram os solos da inteligência dos jovens, para que eles se tornem pensadores e sonhadores, transformando assim a escola num local de sonhos.

Neste dia, 5 de outubro, homenageamos professores e educadores, pelo papel central que desempenharam, e continuam a desempenhar, na resposta a esta pandemia, Covid 19, bem como na recuperação da mesma.