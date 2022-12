Site do município de Boticas com novas ferramentas de acessibilidade digital 

No seguimento do projeto “Cultura para Todos”, o site da Câmara Municipal de Boticas foi alvo de uma atualização digital decorrente no âmbito da ação 3 – “Cultura Inclusiva”.

Nesse sentido e de forma a que o site fosse acessível e inteligível a todos, foram criadas ferramentas de acessibilidade digital, nomeadamente de texto-voz, para pessoas com dificuldades ao nível da aprendizagem e da fala, deficiências visuais e literacia reduzida, disponíveis através de um conjunto de ícones colocados no lado esquerdo da página de cada notícia.

De referir que a ação 3 – “Cultura Inclusiva” teve como objetivo principal a disponibilização e divulgação dos conteúdos culturais com recurso a ferramentas de acessibilidade digital, permitindo que os internautas possam ter acesso à informação institucional divulgada pela Câmara Municipal de Boticas de igual modo.

GC CM