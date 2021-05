“Skills Challenge Portugal”: Equipas do BCVR representaram o distrito em Guifões

Decorreu no domingo, dia 16 de maio, a segunda ronda do “Skills Challenge Portugal”, a mais recente atividade projetada pela FPB em conjunto com as respetivas associações, para a prática do basquetebol nos escalões jovens.

Depois da jornada distrital, disputada na passada semana, os jovens Lobos das equipas de Sub-12, Sub-14 Masculinos e Sub-16 Masculinos, apurados para representar o distrito na fase seguinte da prova, estiveram em competição no Porto, mais precisamente em Guifões.

Não foi possível obter as classificações finais das provas disputadas, já que duma forma inusitada, os resultados não foram divulgados no fim da competição, devendo estes ser conhecidos no decurso desta semana. Mas fica o registo de mais uma participação do BCVR.