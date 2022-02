Sobrinho Simões encanta alunos e professores com falas sobre o cancro

No dia nove de fevereiro, tivemos a honra receber, no nosso Agrupamento (Morgado Mateus) em Vila Real, o Professor Doutor Manuel Sobrinho Simões, investigador e professor de medicina, licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), doutorado em Anatomia Patológica na mesma instituição e pós-graduado pelo Instituto Norueguês de Investigação sobre o Cancro. Para além de ter sido docente na faculdade onde se formou, é diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto que ajudou a criar e ainda realiza consultas diagnósticas para toda a Europa, EUA e Japão. Foi co-autor de mais de três centenas de artigos científicos e de várias dezenas de livros ou capítulos de livros.

Sobrinho Simões ao longo da sua carreira, soma vários prémios, como por exemplo o Prémio Pessoa 2002 pela sua investigação na área da oncologia e já foi eleito o patologista mais influente do mundo, mas nem a reforma ou a pandemia o travaram de trabalhar na área em que se especializou: o cancro da tiroide. Conhecido por treinar mentes brilhantes, ser mestre em conversas sobre cancro, veio até Vila Real e conquistou as suas duas plateias, uma mais dirigida a alunos do ensino secundário no âmbito do clube da Ciência Viva e outra para professores da área das ciências no âmbito do projeto 5xciência às 5, com o tema: Novas Estratégias no Combate ao Cancro.

Veio a convite do Clube Ciência Viva da nossa escola, deu uma palestra brilhante para alunos do ensino secundário onde demonstrou a enorme capacidade de se adaptar ao seu público, descomplicando assuntos e falando-lhes com paixão. Temos a certeza que muitos dos nossos alunos recordar-se-ão desta experiência, sobretudo porque vários foram os elogios entusiastas que fez a alguns alunos, que estão a dar os seus primeiros passos na área da ciência e tecnologia e que criam empoderamento para querer saber mais.

Com ele compreenderam melhor a mecânica de uma das doenças mais presentes no mapa dos nossos medos, o cancro, explicou o que é, quais as suas causas e como podemos fazer enquanto prevenção primária, secundária e em casos de cancros avançados falou-nos, ainda, da importância do diagnóstico, prognostico e tratamentos. Falou da necessidade de acompanhar os doentes sobreviventes e da importância dos cuidadores, pois a probabilidade de uma pessoa que contraiu cancro o voltar a desenvolver é maior. Proferiu os tratamentos clássicos como a radioterapia e a quimioterapia, e as novas terapêuticas nesta área como a terapia dirigida e a imunoterapia.

No final da palestra seguimos para São Martinho de Anta, onde decorreu um almoço sereno e descontraído com os professores do Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento Morgado Mateus. Realizou-se, de seguida, uma visita guiada à casa-museu de Miguel Torga, mais tarde fechámos com chave de ouro o ciclo de palestras do 5x ciência às 5 no espaço Miguel Torga.

Manuel Sobrinho Simões pertence ao grupo dos 14 portugueses que não usa telemóvel, veio munido da sua inteligência e deu-nos uma lição de ciência.

Começou por relacionar o cancro à civilização e inflamou-nos com uma citação da nossa querida escritora Agustina Bessa-Luís «A civilização é perversa», ficámos logo todos presos à sua narrativa, uma mistura de ciência e consciência.

Falou-nos que temos caraterísticas de espécie em evolução, dos genes que trouxemos de várias partes do mundo, de como o ambiente em que vivemos pode influenciar (referenciou que nos Açores há maior incidência de cancro dos pulmões) e do fator sorte/azar que todos podemos ter.

Ouvimo-lo e ficámos fascinadas pela forma como fala de forma tão simples e clara sobre algo tão complexo, como questiona o seu público (maioritariamente professores das áreas das ciências), como nos fez parar e pensar…

Explicou-nos porque que nos últimos cento e cinquenta anos começaram a aparecer casos de cancro, porque não estão a diminuir as doenças genéticas, qual foi o mecanismo que fez desenvolver a nossa espécie, etc…

Falou-nos da importância dos rastreios, diagnostico precoce, dicas de prevenção primária, valores percentuais atuais de cancro em Portugal, como devemos apostar mais na imunoterapia, como países diferentes têm modos diferentes de controlar a doença e vários paradoxos científicos que levaram cientistas portugueses e estrangeiros a trabalhar em Portugal a fazerem descobertas que levam o conhecimento dar respostas para uma maior qualidade de vida e saúde a todos nós.

O professor falou-nos ainda do programa Old Friends que fez com o Doutor Júlio Machado Vaz, onde nos falou do poder das músicas no desenvolvimento de algumas doenças como o caso da epilepsia.

No final, várias questões foram colocadas pelos participantes, nomeadamente questões sobre neoplasia da mama, terapêuticas e práticas clínicas.

Podemos até, atrevermo-nos a dizer, que o professor doutor Manuel Sobrinho Simões nesta palestra despertou-nos com a sua linguagem e ajudou-nos a entender e a perder o medo à doença.

A equipa do Clube Ciência Viva da Escola e da equipa do «5 x ciência às 5»