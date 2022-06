Solenidade do Corpo de Deus em Mondim de Basto

A Solenidade do Corpo de Deus voltou a ser celebrada, em Mondim de Basto, com intensidade e devoção pela população Mondinense.Esta Solenidade, para além do caráter religioso, apresenta-se também como um cartaz turístico que atrai muitos visitantes ao concelho.As ruas da Vila foram dignamente enfeitadas com passadeiras de flores e as janelas e varandas adornadas com as antigas colchas de cetim e de damasco, para a passagem do Santíssimo Sacramento.

Depois da Eucaristia, a Procissão Solene percorreu as ruas da Vila acompanhada pela Banda Filarmónica Mondinense.Uma tradição que se mantém em Mondim de Basto graças ao empenho dos habitantes locais, de algumas associações do concelho e dos voluntários que, anonimamente, dão o seu contributo para o embelezamento desta festividade.