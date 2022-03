Sonorgás atribui 20 bolsas de mérito escolar na região

Prémio de Mérito Engenheiro Armando Magalhães distingue alunos do ensino secundário do interior e norte do país

A Sonorgás, do Grupo Dourogás, no âmbito do Prémio de Mérito Engenheiro Armando Magalhães, aprovou e atribuiu um total de 20 prémios de mérito escolar, no valor total de mais de 13 mil euros. Destinado a reconhecer e valorizar o mérito e desempenho escolar, cada um destes prémios tem o valor da propina dos cursos do ensino superior (no valor máximo de 697 euros, conforme fixado no Orçamento do Estado para 2020) e distinguiu os melhores alunos do ensino secundário das escolas que integram o território em que a Sonorgás desenvolve a sua atividade.

O Prémio Engenheiro Armando Magalhães insere-se no Plano de Responsabilidade Social Corporativa da Sonorgás e pretende valorizar e apoiar o mérito escolar dos alunos portugueses. Esta iniciativa visa premiar os alunos que obtenham os melhores resultados exclusivamente no ensino secundário e, desta forma, combater de forma ativa o abandono escolar e promover o sucesso escolar no Interior e Norte do país, contribuindo para o desenvolvimento regional.

Criado para apoiar os alunos que se apresentem o melhor desempenho escolar nos três anos do ensino secundário, a iniciativa é também uma homenagem ao patriarca da família Magalhães que, em conjunto com a família Afonso Moreira, fizeram nascer e prosperar duas empresas dos setores do gás e das redes – Sonorgás e Dourogás – que são hoje referência nacional e internacional.

Duas dezenas é o número de bolsas atribuídas nos distritos de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real. Deste total, 14 foram destinadas a raparigas e seis para rapazes.

No distrito de Vila Real, conquistaram o Prémio de Mérito Engenheiro Armando Magalhães:

Luis Filipe Azevedo Martins, do Agrupamento Escolas Professor António Natividade – Mesão Frio

Érica Patrícia Pereira Miranda, do Agrupamento de Escolas de Alijó

Ana Luísa Gomes Lameiras, do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar – Sul

Nádia Lopes Alves, do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz – Montalegre

Filipa Andreia Rodrigues Ferreira, do Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa

Luís Filipe da Silva Jesus, do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena

De entre os premiados encontram-se alunos do ensino secundário dos seguintes agrupamentos escolares: Agrupamento de Escolas de Melgaço; Agrupamento Escolas Professor António Natividade – Mesão Frio; Agrupamento de Escolas de Alijó; Agrupamento de Escolas de Amares; Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar – Sul; Agrupamento Dr. Bento da Cruz – Montalegre; Agrupamento de Escolas de Vila Flor; Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa; Agrupamento de Escolas de Miranda Douro; Agrupamento de Escolas da Póvoa de Lanhoso; Agrupamento de Escolas de Alfandega da Fé; Agrupamento de Escolas de Monção; Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais; Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado – Torre de Moncorvo; Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo; Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena; Agrupamento de Escolas de Mogadouro; Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros; Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil (Baião); e Agrupamento de Escolas de Terras do Bouro.

A lista das duas dezenas de alunos vencedores da edição de estreia do Prémio Engenheiro Armando Magalhães pode ser conhecida no site oficial da iniciativa: https://merito.sonorgas.pt/vencedores/.

Destacar ainda que o Grupo Dourogás tem assumido também um apoio muito significativo ao desporto federado nas camadas de formação e às provas automobilistas internacionais que se realizam anualmente no Circuito de Vila Real.