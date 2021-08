“Sons no Verão” em Alijó com XII Festival Internacional “Acordeão em Espetáculo”

David Duarte, Rodrigo Maurício e Jorge Alves animaram o Anfiteatro das Piscinas Municipais ao ritmo das sonoridades do acordeão, no passado dia 7 de agosto no âmbito da iniciativa “Sons no verão”.

O “Sons no Verão” tem como objetivo levar a cultura a todos, fazendo chegar a todos uma oferta segura e responsável, num ano em que as festas e romarias estão proibidas até ao final do verão. Todos os espetáculos são gratuitos e têm uma lotação limitada de 100 lugares sentados, sendo obrigatório o levantamento de bilhete no local do evento para controlo de entradas, de modo a garantir o respeito pelos circuitos de segurança.

O Município de Alijó apela ao cumprimento rigoroso de todas as normas da Direção Geral da Saúde durante os eventos, nomeadamente o distanciamento físico e a etiqueta respiratória. O uso de máscara é obrigatório.