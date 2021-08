“Sons no verão” levam fadista Cassandra Cunha à Avenida Marginal do Pinhão

A jovem fadista Cassandra Cunha, vencedora do concurso EDP Tanto Fado, atuou na Avenida Marginal, no Pinhão, no passado sábado, no âmbito da iniciativa “Sons no verão”, que está a levar espetáculos ao ar livre a todas as freguesias do Concelho de Alijó.

No próximo sábado, dia 28 de agosto, será a vez de o Jardim da Carranca, em Sanfins do Douro, receber Isabelle Furtado. Também até ao próximo dia 27, continua a digressão da peça de teatro de rua “Entre Pedras e Pedros” que vai passar por várias freguesias do Concelho de Alijó. Trata-se de uma criação coletiva a partir de contos tradicionais e conta com a participação de Joana S. Ferrajão e Mara Correia, com encenação de Ángel Fragua.

Estes espetáculos inserem-se numa programação ao ar livre, descentralizada e responsável, para todos os públicos. Todos os espetáculos têm início às 18h30, são gratuitos e têm uma lotação limitada de 100 lugares sentados. É obrigatório o levantamento de bilhete no local do evento para controlo de entradas, de modo a garantir o respeito pelos circuitos de segurança.

Ao apostar na descentralização destes eventos, o “Sons no Verão” pretende levar a cultura a todos, fazendo chegar a todos uma oferta segura e responsável, num ano em que as festas e romarias estão proibidas até ao final do verão. O Município de Alijó apela ao cumprimento rigoroso de todas as normas da Direção Geral da Saúde durante os eventos, nomeadamente o distanciamento físico e a etiqueta respiratória. O uso de máscara é obrigatório.

A peça “Entre Pedras e Pedros” vai passar pelas seguintes localidades: 23 agosto – Jardim da Junta de Freguesia, Carlão; 24 agosto – Junto à Casa do Povo, Pegarinhos; 25 agosto – Largo do Chafariz, Castedo do Douro; 26 agosto – Largo da Fonte, Vilarinho de Cotas; 27 agosto – Jardim das Laranjeiras, São Mamede de Ribatua.