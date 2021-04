“Sr. Relvinhas”: aprender a evolução das plantas começa no pré-escolar

No âmbito da ação/medida 1 – O Meu Primeiro Laboratório do PIICIE, os alunos do pré-escolar dos Centros Escolares do município do Peso da Régua aprenderam a construir o “Sr. Relvinhas”.

Cada aluno elaborou o seu e ao longo dos dias, têm observado a sua evolução, aprenderam como os fatores ambientais: a luz, a humidade, o solo e a temperatura influenciam o seu crescimento.

“É importante que os mais novos aprendam a respeitar a Natureza, os cuidados a ter com as plantas e com o trabalho na terra”, informou a autarquia local.