Stand da CIM do Alto Tâmega e Barroso foi palco da cerimónia de abertura da XXV Feira Gastronómica do Porco

Após duas edições da Feira Gastronómica do Porco realizadas de forma online devido à pandemia, foi com grande satisfação que Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boticas, inaugurou ontem, dia 12 de janeiro, a 25ª edição desta Feira.

O Pavilhão Multiusos de Boticas acolheu a cerimónia de abertura, com o Stand da CIM do Alto Tâmega e Barroso como pano de fundo, e contou com a presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, que presidiu esta sessão.

O certame decorre até domingo no Pavilhão Multiusos, com a participação de meia centena de produtores de fumeiro e enchidos e onde se espera que sejam adquiridas cerca de 40 toneladas destes produtos até ao encerramento da Feira.

De entre os vários presentes na sessão de abertura destacamos a presença de autarcas dos municipios do Alto Tâmega e Barroso e do Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Tâmega e Barroso, Ramiro Gonçalves.