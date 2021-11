Stand de promoção de Vila Real a Capital Europeia da Cultura 2027 instalado no Nosso Shopping

O Município de Vila Real instalou, no Nosso Shopping, um stand de promoção à candidatura do Município a Capital Europeia da Cultura 2027, onde os visitantes poderão encontrar o que de melhor se faz em Vila Real no que toca ao turismo, ambiente, urbanismo, entre tantas outras áreas de intervenção que compõem a identidade cultural da cidade e do concelho.

Esta candidatura que, em caso de sucesso representará um investimento de 25 milhões para a cidade, é feita com o apoio unânime dos restantes municípios que compõem a CIM Douro, que vêem aqui a oportunidade perfeita para estimular de forma determinante o tecido cultural de toda a região.

Estarão a concurso várias cidades portuguesas, de entre as quais serão escolhidas três para integrar uma shortlist final, que será conhecida no decorrer do 1º trimestre de 2022. De acordo com a vereadora Mara Minhava, existe uma grande confiança na vitória deste projeto, que envolverá toda a comunidade vila-realense e do qual resultará não só esta candidatura mas também o 1º plano estratégico para a cultura da cidade, preparando assim a abordagem ao quadro de apoios comunitários 20-30.

O presidente da câmara Rui Santos assinalou que é com grande ambição que Vila Real participa neste desafio, recordando que, apesar da cidade possuir uma envergadura média, está habituada a organizar eventos desta magnitude, de que são exemplo a Cimeira Ibérica ou o Circuito Internacional de Vila Real.