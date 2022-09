Subcomissão Parlamentar dos Fundos Europeus e PRR inicia roteiro de visitas na Região Norte

A Região Norte recebe, a 26 de setembro, uma visita da Subcomissão Parlamentar para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR da Assembleia da República, para acompanhamento e contacto com investimentos e investidores da Região Norte, com o financiamento comunitário do Norte 2020, Portugal 2020 e do PRR. A CCDR-NORTE acompanha e presta apoio à realização desta que é a primeira visita de um roteiro que passará por todas as regiões do país.

A agenda terá início no Douro, na parte da manhã, onde estão previstas visitas à Adega Cooperativa de Favaios, ao projeto público de regeneração urbana “Pinhão, Território de Origem Demarcada” e à Quinta do Vallado.

Durante a tarde, o programa prosseguirá entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, com uma reunião entre a Subcomissão Parlamentar e a Presidência da CCDR-NORTE, na sede da instituição. Estão ainda programadas visitas ao recém-reaberto Mercado do Bolhão (objeto de reabilitação) e ao projeto de expansão do Metro do Porto, na Linha Amarela, que ligará Santo Ovídio e Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia.

A delegação parlamentar será constituída pelos deputados que integram a referida Subcomissão, presidida pelo deputado Nuno Fazenda, e outros deputados eleitos pelos círculos distritais relativos aos projetos a visitar.

GC CCDR-N