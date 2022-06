Substituição do piso do Pavilhão Municipal de Boticas

A Câmara Municipal de Boticas está a proceder à substituição do piso do Pavilhão Municipal, colocando um piso em madeira, de última geração, em detrimento do piso sintético, já com algumas dezenas de anos, que já se encontrava bastante degradado e desgastado pelos contínuos anos de uso daquele espaço, utilizado para a prática desportiva regular dos clubes, mas também para as aulas de Educação Física do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Com estas obras de beneficiação, a autarquia pretende dotar o espaço das melhores condições para a prática desportiva, evitando lesões indesejadas nos atletas devido à “dureza” do pavimento e ao seu desgaste bastante acentuado em algumas partes do recinto desportivo.

As obras deverão decorrer até à primeira quinzena do mês de Julho.