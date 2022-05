Sugestões de visita em Mesão Frio no âmbito do Dia Internacional dos Museus

O Dia Internacional dos Museus é celebrado anualmente sob coordenação do Conselho Internacional de Museus – International Council of Museums (ICOM), que este ano apresenta como tema de reflexão «O Poder dos Museus».

Nesta efeméride, o Município de Mesão Frio destaca o potencial dos museus na transformação e desenvolvimento da sociedade. Apresenta-lhe como sugestões de visita no concelho de Mesão Frio, o Centro Interpretativo do Barco Rabelo e o Núcleo Interpretativo do Castro de Cidadelhe, cujas entradas são gratuitas todo o ano e ainda, a Casa-Museu Domingos Monteiro e o Museu do Triciclo, cujas visitas deverão ser agendadas com os responsáveis pelos espaços.