Suspensão da carreira pública Bigorne-Lamego

Esta segunda-feira, a empresa Transdev procedeu à suspensão, sem aviso prévio, da carreira pública Lamego-Bigorne-Lamego, nos horários correspondentes aos transportes escolares.

Esta carreira pública serve cerca de 100 crianças e estava contratualizada através da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO), embora não seja uma carreira intermunicipal uma vez que o circuito é realizado integralmente no interior do concelho de Lamego.

Com o objetivo de solucionar rapidamente este problema, o Município de Lamego informa que está a envidar todos os esforços para retomar o funcionamento normal da carreira pública Lamego-Bigorne a partir de amanhã, terça-feira. A juntar a isto, também será assegurado, na tarde desta segunda-feira, o regresso a casa dos alunos transportados pelos pais esta manhã para as escolas.

Neste sentido, o Município de Lamego agradece a colaboração dos pais e encarregados de educação, lamentando todo o incómodo causado.

GC CML