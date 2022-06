Tabuaço recebeu a Fase de Estágio de Pólo Aquático

Portugal, África do Sul e Espanha escolheram a Piscina Coberta de Tabuaço para a fase que antecede o campeonato europeu de pólo aquático, este ano a realizar em Israel.

O Centro Aquático de Tabuaço reúne todas as condições para receber as várias modalidades promovidas pela Federação Portuguesa de Natação. Já não é a primeira vez que o centro recebe provas de natação, sendo já um dos destinos de eleição da Federação. Esta vez não foi excepção e recebemos o 1º Torneio Internacional de Pólo Aquático Feminino Tabuaço a Jogar, com as equipas de Portugal, África do Sul e Espanha. Segue-se o Europeu de Pólo Aquático que defrontará as várias equipas, de 4 a 11 de Julho em Israel.

Para o treinador português António Machado, a experiência em Tabuaço foi bastante positiva e de extrema importância na fase de treino, defendendo que é essencial divulgar a modalidade de pólo aquático na região, ainda para mais num local que reúne todas as condições para que tal aconteça, deixando largos elogios ao Município de Tabuaço e à organização do estágio.

Já para o presidente da Câmara Municipal, esta é mais uma das modalidades desportivas que o Município tem apoiado, relembrando a iniciativa “Tabuaço a nadar”, e provas de ciclismo como o Douro Granfondo ou o Grande Prémio do Douro Internacional. “Nós temos as condições e podemos beneficiar de alguma visibilidade e retorno para o próprio concelho ao apoiar, promover e divulgar iniciativas e provas desportivas, seja de que modalidade for”. A este propósito relembra também que “não é por acaso que Tabuaço tem a distinção de Município Amigo do Desporto, uma atribuição conjunta efetuada pela Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude do Ministério da Educação, pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) e pela entidade Cidade Social”.

Terminado o Torneio, com jogos bastante renhidos e equilibrados entre equipas, África do Sul acabou mesmo por conseguir ganhar este Torneio Feminino. África do Sul ficou, assim, no ponto mais elevado do pódio, seguindo-se a equipa de sub-19 de Portugal e em 3.º lugar Espanha, representada pelo Club Waterpolo Pontevedra.