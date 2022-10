Taekwondo: Santa Marta de Penaguião acolheu Campeonato Regional de Combates

Realizou-se, no passado dia 1 de outubro, em Santa Marta de Penaguião, a 1.ª jornada do Campeonato Regional de Combates da Portugal Taekwondo Norte, época desportiva 2022/2023.

Esta competição promovida pela Associação Portugal Taekwondo Norte e organizada pelo Grupo Cultural e Desportivo de Sever, consistiu na realização de Combates nos vários escalões.

No evento, que teve o apoio do Município de Santa Marta de Penaguião, Junta de Freguesia de Sever e da corporação de Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião, participaram cerca de 70 atletas, oriundos de várias escolas de toda a região Norte do País, entre os quais os melhores atletas da modalidade.

De ressalvar que foi associado a este evento uma ação solidária de angariação de fundos para uma criança de 4 anos, o Leonardo, filho de uma praticante de Taekwondo e que sofre de uma doença degenerativa.

Prova que esta é uma modalidade desportiva olímpica, que para além das competições que promove, também se associa a causas humanitárias.