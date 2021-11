Tango Argentino, Bandolim e Guitarra são propostas de final de semana do Inspira – Douro, Cultura & Património

Foto: André Macedo (Miradouro de São Lourenço, Torre de Moncorvo)

Para um fim de semana frio de outono, o Inspira propõe eventos “calientes” com a sensualidade do Tango Argentino, e um feliz e elegante encontro entre um Bandolim e uma Guitarra.

Dia 27 e 28 de novembro os Ciglia Ensemble, apresentam no Museu do Douro, no Peso da Régua (18h00) e no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego (16h00), respetivamente, o seu repertório elegante e criativo, dedilhado num Bandolim e numa Guitarra. Um encontro entre os músicos António Vieira e Rui Gama que resultou num projeto com um conceito inovador no panorama musical português. A génese, a “Ciglia” – Pestana, elemento comum dos dois instrumentos (Bandolim e Guitarra), é o ponto de partida destes dois músicos para novas sonoridades.

La Ideal – Orquestra Típica de Tango Argentino promete mostrar no Teatro Municipal de Vila Real, dia 27 de novembro, às 21h30, toda a sua essência. Será a música e o baile a arrebatar o público pela emoção e a sensualidade do próprio do tango, aquecido pela voz de Joana Manarte, dançado de forma apaixonada pelos bailarinos ao som da música eletrizante da Orquestra La Ideal.

Deixe-se inspirar por este projeto de dinamização do território. Todos os eventos são de entrada gratuita.

“Inspira – Douro, Cultura e Património”

Estes espetáculos estão inseridos no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural.

As ações começaram em julho e prolongam-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclips em sete miradouros para servirem de cartão de visita.