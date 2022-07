Teatro, cinema, fotografia e poesia “iluminam” aldeia de Benagouro

Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia, iniciativa promovida pela Peripécia Teatro, decorre entre hoje e domingo, em Vila Real

Celebrar a lua cheia levando a arte à aldeia. É esta a proposta da iniciativa promovida pela Peripécia Teatro, que, pelo terceiro ano consecutivo, se apresenta no “formato” de festival, reforçando a aposta na oferta contínua de arte e espetáculo para todos que visitem e habitem a aldeia que acolhe o evento. Entre hoje e domingo, o Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia vai levar, assim, à aldeia de Benagouro, em Vila Real, cinco espetáculos de teatro, duas sessões de cinema, uma obra artística e, ainda, um poema. A edição de 2022 ficará, ainda, marcada pela inauguração do novo espaço de criação da cooperativa cultural, a Sala Peripécia, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro.

A última edição do Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia teve lugar em Coêdo, pequena aldeia da freguesia de Adoufe, que acolhe, desde 2014, na sua antiga escola primária, a Peripécia Teatro. Este ano, o Festival “muda-se” para a aldeia vizinha, Benagouro, vila que passará a acolher o novo espaço de criação da companhia. A Sala Peripécia irá “nascer” no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, como resultado do protocolo estabelecido, este ano, com a Comunidade de Baldios de Benagouro. A parceria tem como objetivo promover o acesso da população local ao teatro, à música, à dança, ao cinema e a outras artes, potenciando, desta forma, a sua formação cívica e cultural. Paralelamente, este novo espaço – cuja inauguração está agendada para o dia de hoje – irá fomentar o desenvolvimento do trabalho artístico da companhia.

Refira-se que o Lua Cheia – Arte na Aldeia foi apresentado pela primeira vez em 2014. Inicialmente, o projeto apresentava, em todas as noites de lua cheia, espetáculos, promovendo, posteriormente, momentos de convívio entre público e atores. Durante a pandemia, foi adotado um novo modelo, que procura colocar a arte em diálogo com o espaço e a comunidade rural, ao longo de uma semana. O Festival arranca hoje, segunda-feira, às 21h00, sendo que as iniciativas podem ser vistas entre terça-feira e domingo, às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos online, em www.bol.pt, ou na bilheteira física, no local do festival, uma hora antes do início da sessão. O bilhete diário tem o custo de cinco euros. Já o passe geral para adultos tem o custo de 25 euros e o de crianças o custo de 20 euros.

Peripécia Teatro apresenta dois espetáculos e uma sessão de cinema

A programação de 2022 do Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia conta com a apresentação de dois espetáculos e uma sessão de cinema, produzidos pela Peripécia Teatro. “A Peça (Em 4 Turnos)”, a mais recente criação da companhia, é o primeiro espetáculo a subir a palco, já amanhã, 12 de julho. Nesta peça, que propõe uma reflexão sobre o teatro dentro do teatro, o público é convidado a recuar até 1984 e a viajar até um lugar imaginário (ou talvez nem tanto): Vale de Saramagos. Neste local, será desvendada a história de Amaral, Arantxa, Lurdinhas, Quim e Fonseca operários fabris, que, certo dia, decidem formar um grupo de teatro amador. “A Peça (Em 4 Turnos)” procura, assim, prestar uma homenagem a todos os que fazem teatro, em especial aos atores amadores.

“A Peça (Em 4 Turnos)” teve como ponto de partida o documentário “Operário Amador”, que pode ser visto na quinta-feira, 14 de julho. Este filme teve na sua base um trabalho de pesquisa sobre a memória de um grupo de operários têxteis de Vale do Ave, que fundaram a companhia “O Teatro Construção”. A produção PeriPlus – Viagens Criativas de Peripécia Teatro conta com a realização de Ramón De Los Santos. À exibição do filme, segue-se a apresentação, em formato de vídeo, do poema “Operário em Construção”. Já no último dia do Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia, domingo, 17 de julho, o destaque vai para “uma enorme salada de conceitos e pensamentos”: “13”. Nesta produção própria da cooperativa cultural, assiste-se a um jogo com o duplo sentido das palavras, que convida o público a repensar os dogmas da Igreja Católica – da Trindade, à conceção, passando, ainda, pela infalibilidade do Papa.

Benagouro abre portas a criações de companhias nacionais

As criações do Teatro O Bando, Teatro Regional da Serra de Montemuro, ESTE – Estação Teatral ou Chão de Oliva também vão subir ao novo palco do Festival. “Sopa da Pedra” – espetáculo com muita animação, que reserva os primeiros lugares da plateia para os mais novos – irá partir do conto tradicional, com o mesmo nome, para relatar passagens divertidas da vida de Francisco de Assis. A peça pode ser vista na quarta-feira, 13 de julho. Já na sexta-feira, 15 de julho, o destaque vai para o espetáculo “Sou eu”, que recorre à emoção para unir público e ator num encontro irrepetível do teatro. No dia seguinte, sábado, 16 de julho, será a vez do espetáculo interativo “Futebol” entrar em cena. Nesta peça, que convida o público a uma viagem pela história daquele que é considerado “o desporto rei” – desde as primeiras sociedades agrárias, até ao jogo moderno atual –, a audiência é, ainda, convidada a votar, em tempo real, nos jogadores que vão ocupar as posições teatrais em cena.

“O Mapa” e “Fabricar uma Peça” assinalam o arranque do Festival

A apresentação de “O Mapa”, de Paula Magalhães, assinala o arranque do Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia, sendo que momento agendado para as 21h00. A obra tem como objetivo colocar a fotografia a dialogar com as memórias de um território, de uma época, de uma cultura e de um lugar social das pessoas, nomeadamente as que habitam a aldeia de Benagouro, em Vila Real. Após a inauguração desta obra fotográfica inédita, o Festival irá receber a apresentação da reportagem documental “Fabricar uma Peça”, de Ramón De Los Santos, que dará a conhecer o backstage da criação, produção e encenação de um espetáculo de teatro, neste caso, de “A Peça (Em 4 Turnos)”. O primeiro dia de Festival é de entrada gratuita.