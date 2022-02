Teatro de Bolso: Urze Teatro apresenta “Vida Palhaça” neste sábado

No próximo sábado, dia 12 de fevereiro pelas 21h30, a Urze Teatro apresenta, no Teatro de Bolso, “Vida Palhaça”. Um espectáculo de teatro da companhia ETCetera Teatro, que nos leva a olhar com maior profundidade o espaço cénico e conhecer o verdadeiro palhaço no seu espaço privado, enquanto questiona a vida e a própria existência, em frente ao espelho do seu camarim.

“Vida Palhaça” é sobretudo um espectáculo de teatro que opõe o palhaço profissional ao palhaço da vida, numa reflexão sobre o papel do artista e do Homem.



Informações:

A bilheteira abre 1 hora antes do início do espectáculo. E em caso de reserva, os bilhetes devem ser levantados até 30 minutos antes da hora marcada.

As reservas podem ser efectuadas através dos telefones (+351) 930 450 790 / (+351) 932 199 132 (de terça à sábado, das 15h00 às 19h00), ou ainda pelo correio electrónico teatrodebolsovilareal@gmail.com

Morada:

TEATRO DE BOLSO

(Urze Teatro)

Avenida Aureliano Barrigas, 3, r/c esq.,

5000-413 Vila Real