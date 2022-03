Teatro de Lamego acolheu apresentação de novo projeto de ecoturismo

O Salão Nobre do Teatro Ribeiro Conceição acolheu hoje, pelas 17h30, a primeira apresentação pública do Projeto Intermunicipal de Ecoturismo Cultural – “O Caminho dos Monges”. A sessão é dirigida aos agentes económicos locais, com as intervenções previstas de Francisco Lopes e Valdemar Pereira, presidentes de câmara de Lamego e de Tarouca, respetivamente.

O Caminho dos Monges é um projeto intermunicipal desenvolvido pelos Municípios de Lamego e de Tarouca, com mais de 40 quilómetros de extensão, que vai percorrer o antigo caminho que os Monges de Cister faziam desde o Mosteiro de São João de Tarouca até ao Douro.



Financiado a 65% pelo Turismo de Portugal, pela “Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior”, este percurso pedestre terá um relevante potencial turístico e económico, com a criação de um novo “corredor verde” ao longo do rio Varosa que valorizará o património cultural, histórico e natural do vale do Varosa e do Douro.