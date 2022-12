O Município de Mesão Frio levou o espírito natalício ao Multiusos Municipal, com o teatro de Natal “Os duendes da fita-cola”.

Os alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Centro Escolar de Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade celebraram a quadra natalícia entre risos, música e muita animação.

Na plateia esteve presente o Vereador da Educação, Fernando Correia, e docentes e auxiliares do Agrupamento Escolar, que acompanharam os seus alunos numa manhã repleta de boa disposição.