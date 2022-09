Teatro de Vila Real promove Conversas de Bastidores com João Pedro Vaz

hamam-se “Conversas de Bastidores” e serão momentos de partilha entre artistas, agentes culturais, e o público em geral. Conversas descomprometidas, na Sala de Ensaios do Teatro de Vila Real, que prometem desvendar mitos e curiosidades, aguçar o espírito crítico de quem é frequentador das salas de espetáculos, e ficar a conhecer mais de perto como acontece o processo de criação. Tudo sem intermediários. “Queremos falar com todos os convidados também sobre a sua qualidade de espectadores: o que vêem, porque vêem, que papel desempenha na sua vida pessoal e artística o acto de assistir a espectáculos…”,refere o Diretor Artístico do Teatro de Vila Real, Rui Araújo. Para começar, uma conversa por mês. A primeira acontece já esta quarta-feira, 28 de setembro, às 21h30, com o actor e encenador João Pedro Vaz. Natural de Santa Marta de Penaguião, com um imenso currículo no teatro, cinema e televisão, João Pedro estará à conversa com um frequentador assíduo de teatro, Pedro Seixas Miranda, professor e natural de Vila Real.

As restantes conversas, até ao final de 2022, têm também em comum o facto dos convidados serem figuras importantes do panorama artístico nacional e serem originários de Vila Real: Isabel Nogueira, historiadora da arte, escritora e programadora; os compositores Fernando Lapa e Carlos Azevedo, numa mesma conversa; e o cineasta João Botelho, de quem serão exibidos dois dos seus últimos filmes: o Ano da Morte de Ricardo Reis e Um filme em forma de assim. Estas três conversas serão conduzidas por Carla Carvalho, ex-jornalista da SIC na área da Cultura.

A entrada para as Conversas de Bastidores é gratuita mas sujeita ao levantamento de bilhete.

