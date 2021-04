Teatro de Vila Real reabriu as portas ao público

Na semana passada, os teatros reabriram ao público e o Teatro de Vila Real não foi exceção. O regresso foi feito na passada terça-feira (20 de abril) com uma sessão de cinema.

O filme em exibição foi “Da Eternidade”, de Roy Andersson. Na sexta-feira, foi a vez da música regressar aos palcos do Teatro de Vila Real com o concerto dos Paus. No sábado, a sessão musical esteve a cargo da dupla Maria Paula Marques e Paulo Pires.

Esta semana, no Teatro de Vila Real vai exibir o filme “Linhas Tortas”, uma produção portuguesa realizada por Rita Nunes e protagonizada por Joana Ribeiro. A sessão de cinema será terça-feira (27 de abril) às 21 horas, no Pequeno Auditório. Na sexta-feira (30 de abril), vai estar em exibição a peça de teatro “Little B”, produzida pela Companhia Visões Úteis. A peça começa às 21 horas no Pequeno Auditório.