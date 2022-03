Teatro de Vila Real vai acolher Festival Diocesano da Canção

«Levanta-te!» é tema do Festival Diocesano da Canção que se realizará no dia 12 de março, pelas 21 horas, no Teatro Municipal de Vila Real. Alegramo-nos com o regresso desta atividade que tantos e tão bons frutos tem dado entre os jovens da nossa Diocese.

«Quem canta reza duas vezes», diria Santo Agostinho. E, certamente, é este o objetivo dos jovens de Andrães, do Cadaval/Levandeira, da Campeã e de Salto: ajudar-nos a rezar mais e melhor nesta Quaresma ao som das suas músicas e letras originais. Nesse sentido, contaremos com a presença da Ir. Maria Amélia Costa e do Mendigo de Deus que nos proporcionarão um belo concerto de oração.

Este é o grande objetivo do Festival. Contudo, tal como acontece num “verdadeiro Festival da Canção” do qual já todos ouvimos falar, existe um júri que decidirá quem será o vencedor. Os jovens que mais votos reunirem representarão a nossa Diocese no Festival Nacional da Canção Mensagem que, na última edição, teve como vencedores o grupo “Ad Saltum”, da paróquia de Salto.

Para assistir ao Festival será necessário adquirir um bilhete que estará disponível no próprio Teatro e nos locais habituais.

Contamos com a presença de todos para apoiar estes corajosos jovens que corresponderam não só ao nosso desafio mas, sobretudo, ao apelo do Senhor. Anda. «Levanta-te!».

Pe. Marcelo Rodrigues