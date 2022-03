Teatro Fórum Boticas apresenta Peça de Teatro: “Quem Levou Teus Trinta Ramos?”

O Grupo de Teatro Fórum Boticas irá apresentar a sua nova peça: “Quem levou Teus Trinta Ramos?”, já este sábado, dia 19 de março, no Salão da Junta de Freguesia de Boticas e Granja. Os textos são de Raúl Brandão e de Gil Vicente.

Este espetáculo inaugura o Projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega através da Cultura, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com o Município de Ribeira de Pena e o Ecomuseu – Associação de Barroso.

O projeto resultou de uma candidatura apresentada ao Aviso NORTE 14-2020-25 – “Património Cultural – Programação Cultural em Rede”, e tem como objetivo específico promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território do Alto Tâmega e, ao mesmo tempo, apoiar as empresas do setor da cultura da região.

Tomando partido do número elevado de bandas filarmónicas existentes na Região, com grande presença em festas e romarias, de duas Academias de Artes (Chaves e de Ribeira de Pena) e de três grupos de teatro, procurou-se criar um programa cultural em rede em locais com a presença de património cultural e natural relevante, em cada um dos seis Municípios do Alto Tâmega.

Este será o primeiro dos 26 momentos de promoção cultural previstos, sendo 25 deles no território (19 espetáculos de bandas filarmónicas e 6 de teatro) e 1 evento internacional (espetáculo a realizar pela Academia de Artes de Chaves).

Contamos com a sua presença, já este sábado, dia 19 de março, a partir das 21h30, no Salão da Junta de Freguesia de Boticas e Granja.

A entrada é livre e são todos muito bem-vindos.