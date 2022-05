Teatro Municipal acolheu Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2022

Realizou-se no dia 11 de maio, no Teatro Municipal, a Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2022, que contou com a participação de 9 candidatas e 5 candidatos de diferentes estabelecimentos de educação e ensino. Os vencedores desta edição, que contou com a apresentação de Inês Mendonça e Carlos Peixoto, foram Leonor Catalão, da Escola Secundária de S. Pedro, e Miguel Bessa, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

Nesta gala desfilaram ainda sete vestidos reciclados realizados no âmbito do projeto “Juventude@Eco”, idealizados e executados por alunas e alunos das Escolas Secundária Camilo Castelo Branco, Secundária de S. Pedro, do Agrupamento de Escola Morgado Mateus e do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. As propostas apresentadas, cujo tema foi “Os Santos Populares”, evidenciaram a criatividade e originalidade dos seus autores.

A gala foi animada pelas atuações dos grupos Pt Academy, que fez uma brilhante abertura com sombras chinesas, protagonizadas pelas alunas do Fly Yoga e com a atuação da turma de competição em Danças Urbanas. Seguiram-se as atuações das classes de Ginástica de Representação 1 e 2, do Ginásio Clube de Vila Real, a performance de Beatriz Lema e Ricardo Pavão, alunos da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, que interpretaram versões acústicas de várias músicas, e do grupo Dois Ponto Zero Cru, composto por artistas vila-realenses na área do hip hop. O encerramento ficou a cargo do grupo Animódia com uma demonstração de teatro e artes performativas.

A Gala Miss e Mister Escola 2022 contou com o apoio da loja Cristina Naf-Naf e loja Cardoso da Saudade. Sendo um evento de cariz solidário, o valor da bilheteira reverteu a favor da pediatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.