Teatro Municipal de Vila Real acolhe projeto LIVROs

O projeto LIVROs, desenvolvido pelo coletivo Amanda — que se dedica a investigar as potencialidades da criação literária, teatral, performativa e audiovisual em língua portuguesa —, é uma colecção de peças inéditas inspiradas em episódios bíblicos, a partir das quais são feitas leituras encenadas, edições e um espetáculo. Os textos do projecto são criados no âmbito de residências de escrita e experimentação em que os autores partilham ideias e métodos.

Entre 18 e 21 de Maio, a equipa do projecto LIVROs estará em residência no Teatro de Vila Real. Neste período, decorrerão os trabalhos finais para apresentação de um espectáculo a partir de textos do colectivo de autores, com encenação de Nuno M Cardoso e interpretação de Diana Narciso, Marta Freitas, Nuno M Cardoso e Pedro Almendra. Paralelamente, os autores estarão em processo de escrita de novos textos e conduzirão uma oficina de escrita aberta à comunidade.

Partindo de episódios bíblicos, LIVROs propõe-se investigar cénica e literariamente aquilo que a Bíblia ainda pode significar nos nossos dias. Jorge Louraço relaciona factos históricos com acontecimentos bíblicos. Jorge Palinhos pega nos episódios em que Deus massacra as suas criaturas para meditar sobre o valor da vida humana em tempos de sobrepopulação do planeta. Marta Freitas escreve a partir do episódio da ressurreição, para explorar as possibilidades de regeneração do planeta na forma da própria ressurreição divina.

São fontes cénicas para a montagem do espectáculo os vários tipos de performance associados à Bíblia, sejam os actos de produção material (memorização, escrita, impressão, leitura, locução), sejam os actos de produção simbólica, rituais (liturgia, eucaristia, sacramento, procissão, exorcismo, etc.).

Autores: Jorge Louraço Figueira, Jorge Palinhos, Marta Freitas

Direcção Artística: Nuno M Cardoso

Cenografia: Paulo Capelo Cardoso

Figurinos: Sara Miro

Som: Eliana Veríssimo

Luz e Direcção Técnica: Luís Silva

Direcção de Produção: Luísa Osório

Elenco: Diana Narciso, Marta Freitas, Nuno M Cardoso e Pedro Almendra

Uma criação AMANDA [Medida Anónima – Núcleo]

O projecto LIVROs XXI tem o apoio de República Portuguesa – Cultura | DGArtes – Direcção Geral das Artes.

Duração: 70 min.

Classificação etária: M/14 anos

Bilhetes: 5€ /3,5€ / Cartão do Teatro

Bilhetes online: https://ticketline.sapo.pt/evento/livros-63836