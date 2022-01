Teatro Municipal de Vila Real apresenta programação dinâmica e multidisciplinar para fevereiro e março

O Teatro Municipal de Vila Real apresentou, ontem, a programação dos meses de fevereiro e março, marcada pela dinâmica e pela multidisciplinaridade.

De facto, a programação de fevereiro e março apresenta cerca de 30 sessões preformativas para todos os públicos, incluindo bebés, em cinco áreas artísticas: teatro, dança, música, cinema e poesia. Inclui, ainda, três produções de artistas locais, duas delas em estreia, e uma criação original dedicada à obra poética de Miguel Torga, que junta em palco uma orquestra do conservatório regional de Vila Real, com a Lisbon Poetric Orquestra.

Rui Araújo, diretor artístico, das numerosas performances teatrais agendadas, destacou dois solos: “Ninguém”, escrito para assinalar o percurso de António Capelo e celebrar o teatro em tempos conturbados, e “Próspero”, uma adaptação de “A Tempestade”, de Shakespeare, para Jorge Pinto.

Na dança, realçou, Paulo Ribeiro, que, com “Segunda 2”, assinala os 26 anos da primeira coreografia para a companhia que fundou. E de Espanha sublinhou “She”, um espetáculo de linguagem universal que homenageia a mulher.

Já na música, destacou a cantora e Márcia e o Boreal – Festival de Inverno, que, num formato adaptado às circunstâncias actuais, apresenta quatro artistas da nova música portuguesa que começam a deixar marcas: Dada Garbeck, Rita Vian, Siricaia e Filipe Sambado. Merecem ainda destaque as estreias de “Jazz in Douro”, um projecto da Orquestra de Jazz do Douro, e de um espectáculo que alarga à sonoridade filarmónica as composições de Ricardo Tojal para guitarra portuguesa: uma co-produção do Teatro de Vila Real que junta o projecto vila-realense Umbíguo e a Banda Musical da Cumieira.

Na área do cinema, além das sessões do Shortcutz e curtas de animação infantis, a programação contará com duas longas-metragens da cinematografia europeia: “Vem e vê”, um “clássico” russo que é um dos mais impressionantes filmes de guerra alguma vez realizados, e “Tom Medina”, filme de Tony Gatlif recentemente estreado.

Por fim, no mês da Poesia, março, há três propostas para os vários públicos, do 1º e 2.º ciclos e do ensino secundário ao público universitário, sem esquecer o público em geral. Pedro Lamares, apresenta em duas sessões o espetáculo “A Poesia é uma Arma Carregada de Futuro”.

De recordar que ocorrerá, ainda, outra importante estreia produzida pelo Teatro de Vila Real e que junta a Lisbon Poetry Orchestra a uma orquestra do Conservatório de Vila Real numa “Viagem ao Silêncio” a partir da obra de Miguel Torga. Trata-se de uma criação original no âmbito do projecto “Palavras Cruzadas” que tem como parceiros o Espaço Miguel Torga, a Fundação da Casa de Mateus e o Teatro Municipal de Bragança.