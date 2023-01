Teatro Municipal de Vila Real e comunidade em 2022 a um passo de 2023

Há dois ateliers de longa duração em curso (teatro e dança) com a participação da comunidade, e a Banda Sinfónica Transmontana está em residência artística para interpretar uma peça do reconhecido compositor de Vila Real, Fernando Lapa, e para interpretar e gravar uma peça cujo solista é o também vila-realense Nuno Pinto. Estar no Teatro de Vila Real, como diz o presidente da Banda Sinfónica Transmontana, “é estar em casa”.

Aconteceu, recentemente, um espetáculo de teatro/dança do coreógrafo Victor Hugo Pontes que incluiu 7 meninos de Vila Real que tiveram o seu primeiro contacto com o mundo da dança contemporânea, como meninos de rua com o corpo a transbordar de alegria.

Pelo palco improvisado de duas cadeiras, passaram pelo Teatro de Vila Real para dois dedos de Conversas de Bastidores nomes das artes mas também da geografia sentimental transmontana: o caso do actor João Pedro Vaz (Santa Marta de Penaguião), da programadora e crítica de arte Isabel Nogueira (Vila Real), dos compositores Fernando Lapa e Carlos Azevedo (Vila Real) e do cineasta João Botelho (Lamego).

Daqui a nada, 2022 é passado mas deixa experiências que se vão estender por 2023. Os dois ateliers vão continuar com a participação da comunidade e a pouco e pouco vão se transformando em espetáculos.

Depois, e já para janeiro, procuram-se vila-realenses que queiram fazer das suas ideias, desejos, angústias e opiniões o ponto de partida para uma performance integrada na Odisseia Nacional, do Teatro Nacional D. Maria II. Um projeto desenvolvido pela Associação Onda Amarela, e que em 2023 se replicará em todas as regiões de Portugal.

Mafalda Saloio, uma artista de múltiplas artes, vai regressar a Vila Real para montar um espetáculo em que a comunidade é o ponto central, com a participação de um rancho folclórico, elementos de banda filarmónica e ginastas de trampolim. Tudo colheita local.

Neste Teatro aberto ao mundo está também a decorrer e já tem candidaturas a convocatória regional para o Boreal, o festival de música mais fresco do país, com a bússola a apontar a norte para dois dias de novas músicas no final de Fevereiro.