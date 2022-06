Teatro Municipal de Vila Real vê aprovada candidatura a apoios financeiros

Aprovação da candidatura aos apoios da RTCP

Depois de ter passado na primeira fase de credenciação junto da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), o Teatro Municipal de Vila Real viu agora aprovada a sua candidatura aos apoios financeiros daquela rede instituída pelo Ministério da Cultura. Considerando que o Teatro de Vila Real concorreu ao patamar máximo de financiamento possível (200 mil euros/ano, por um período de 4 anos), pode dizer-se que a classificação da sua candidatura o coloca no top 10 dos teatros municipais de todo o país.

Isto deve ser um motivo de orgulho não apenas para os directamente envolvidos no processo mas para todo o Município, os seus agentes culturais e o público da região.

O financiamento da RTCP surge como o reconhecimento do papel desempenhado pelos teatros municipais na descentralização cultural, na melhoria de qualidade de vida nas regiões onde se inserem, na fixação de população, na atracção de visitantes, no favorecimento da economia local, na diminuição das assimetrias entre o Interior e o Litoral, entre os grandes centros e as cidades médias ou pequenas.

Com orientações concretas de serviço público e estímulos financeiros, a RTCP visa assegurar que a rede de infra-estruturas credenciadas e apoiadas é uma ferramenta prioritariamente dedicada a garantir o direito e o acesso do público à cultura e à criação artística, à divulgação e à circulação das artes performativas, ao desenvolvimento da criação artística local segundo critérios superiores de qualidade, à inserção de cidades como Vila Real num contexto cosmopolita, com ambições que extravasam decisivamente as fronteiras regionais e procuram projectar a região num contexto e num modo de produção artística contemporâneo e europeu.

No ano em que o TVR completou o seu décimo oitavo aniversário, a credenciação e o apoio financeiro da RTCP são um reconhecimento não só da importância regional e nacional desta infra-estrutura, mas também da qualidade e da pertinência do programa candidatado, e sobretudo do trabalho de programação, produção e difusão cultural levado ao cabo ao longo dos anos.

Recorde-se que, às boas bases criadas na primeira década de existência do Teatro, se associou nos últimos oito anos um assinalável conjunto de ciclos de programação e projectos diferenciadores, com uma nova forma de envolvimento da comunidade. De facto, nos últimos anos foram criados cerca de dez novos ciclos de programação, incluído o festival de dança contemporânea e o Boreal – Festival de Inverno. No que se refere a projectos diferenciadores, foram programados diversos espectáculos que integraram no seu elenco pessoas da comunidade local, ao lado de artistas profissionais, permitindo experiências enriquecedoras para os participantes. Por outro lado, agendaram-se também espectáculos em que artistas locais partilharam o palco com artistas nacionais de renome. Estrearam-se espectáculos originais, criados por artistas de relevo, inspirados no património material ou imaterial da região. Iniciou-se uma fase de apoio a artistas locais que permitiu o surgimento de vários projectos artísticos de qualidade nacional (como a Banda Sinfónica Transmontana e o Oniros Ensemble) ou ajudou a dar um novo fôlego a outros, como por exemplo a Orquestra de Jazz do Douro. Tudo isto foi feito mantendo o regular acolhimento das companhias profissionais da cidade e de outros projectos teatrais ou musicais, além de, sempre que possível, projectos artísticos de carácter associativo ou escolar, perfazendo muitas dezenas de actividades de iniciativa local por ano.

O Teatro Municipal de Vila Real entra assim numa nova fase da sua vida, podendo com este novo enquadramento institucional e o apoio da Direcção-Geral das Artes reforçar algumas áreas da sua programação, consolidar alguns projectos, iniciar outros e promover de uma forma um pouco mais estruturada e regular a criação artística local de qualidade.