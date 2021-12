Teatro Musical “Uma Crise de Natal” dá início às festividades da Época Natalícia

O Município de Chaves e a Associação INDIEROR apresentam, nos próximos dias 11 e 12 de dezembro, o espetáculo de teatro musical “Uma Crise de Natal”, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, uma história infantil que retrata uma conturbada Véspera de Natal.

Tudo parece pronto para a grande noite do ano até que surge um grande problema, a rena Rodolfo está constipada. O Azevinho, elfo assistente do Pai Natal, entra em “modo de emergência” e tenta arranjar uma solução para que o Pai Natal possa viajar pelo mundo sem o seu Rodolfo!

O assistente fala com os Elfos mais importantes da coordenação do Natal, mas nenhum é capaz de resolver esta crise. Ainda por cima, a Mãe Natal está demasiado ocupada para ajudar. Como é que será salvo o Natal?

Em sessão dupla, a peça interpretada por Ana Salgado, Hugo Fonseca, Inês Sousa Mota, Lara Fernandes, Maria Alves, Martim Cavaleiro e Matilde Lopes, decorrerá sábado, pelas 21h30, e domingo, pelas 15h30, com o apoio da FAI e do Estúdio de Dança de Chaves, FORMA.

Os interessados poderão informar-se e adquirir o bilhete, com o custo de 2€, em indieror.pt/natal2021.

No espaço de realização do espetáculo serão implementadas as medidas de proteção da saúde pública em vigor e o acesso do público tem como obrigatoriedade a apresentação de Certificado Digital COVID ou comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

Os menores de 12 anos estão dispensados do certificado e comprovativos referidos.