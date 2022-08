“Teatro no Verão” vai passar por todas as freguesias do Concelho de Alijó

O Município de Alijó vai levar “Teatro no Verão” a todas as freguesias do Concelho. A iniciativa cultural arranca a 16 de agosto, em Santa Eugénia, e termina a 5 de setembro, no Pinhão. Ao todo, serão 14 sessões do espetáculo “Stand Down”, uma comédia que promete fazer rir públicos de todas as idades.

Todos os espetáculos têm início às 21h30 e decorrem em espaços públicos das Freguesias. Ao apostar na descentralização destes eventos, o Município de Alijó volta a levar a cultura a todos.

Sobre o espetáculo, chama-se “Stand Down” e é um espetáculo para rir, sorrir, ficar sério, até chorar, se for o caso. Uma miscelânea de sentimentos conduzida pelo ator Ángel Fragua, que surge da vontade de fazer um espetáculo a solo, sem grandes recursos cénicos, e onde a palavra assume especial importância e onde as experiências pessoais do ator se cruzam com as experiências de uma outra pessoa, que não está em palco.

GC CM de Alijó