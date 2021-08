Teatro “O Baile dos Candeeiros” em Chaves

Integrado na programação cultural “Verão’21”, o Ciclo de Teatro de “Entre Portas para a Rua” apresenta a peça “O Baile dos Candeeiros”, pela companhia portuense Radar 360º, no próximo dia 28 de agosto, às 21h30, no Largo General Silveira.

“O Baile dos Candeeiros” é um espetáculo de rua inspirado em rituais e tradições que remontam ao final dos anos 60, baseado no famoso Baile dos Cinco Candeeiros, originalmente criado na Foz do Douro, no Porto.

Na época da ditadura, em Portugal, organizar convívios e encontros era um ato suspeito e perigoso. Tudo devia ser feito de uma forma subtil e camuflada, sendo que a peça seguia essa dinâmica.

Os homens que iam para a guerra colonial ou para a tropa, organizavam encontros para se despedirem das suas famílias e amigos. Era criado um ambiente intimista, com uma luz ténue e ao som de música de baile, celebrando a despedida com a esperança de um regresso futuro. Mas este nem sempre acontecia…Este baile era o local de encontro, de amores, de danças e de aventuras.

Todos nós temos um universo mágico que carregamos da nossa infância. Candeeiros humanos, autónomos, espalhados por pontos estratégicos, transformam os espaços que habitam e deslocam-se através deles com movimentos.

Na peça os candeeiros acendem, apagam, reagem, dançam, respiram e interagem, numa intervenção não convencional, com fortes contornos plásticos e características multidisciplinares. Explora o conceito de instalação e associa a composição coreográfica de movimento dos corpos no espaço, à luz do cenário visual vivo.

O espetáculo com entrada gratuita, tem lotação limitada e sujeita a levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves e Posto de Turismo do Alto Tâmega. Este evento é organizado pelo Município de Chaves, com apoio do Turismo de Portugal.

No espaço de realização do espetáculo serão implementadas medidas de prevenção de contágios, nomeadamente a obrigatoriedade do uso de máscara, a desinfeção das mãos e o afastamento social.