Na noite de sábado a cultura, nomeadamente o Teatro, regressou ao auditório municipal de Santa Marta de Penaguião.

Uma versão arrojada da peça de Gil Vicente com mais de 500 anos “O Velho da Horta” arrancou gargalhadas ao público presente com a descrição de situações que poderiam muito bem passar-se nos dias de hoje, como é o caso da paixão não correspondida do velho pela menina ou das burlonas que lhe prometeram vigor sexual e ainda o deixaram sem dinheiro.

E porque março é o mês do Teatro, nos próximos dias 29 e 30 de março, o teatro regressará a Santa Marta de Penaguião para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo com a apresentação das peças de Diabos e Diabritos num saco de mafarricos de Alexandre Parafita e Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente.