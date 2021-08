Teatro Ribeiro Conceição integra Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses

O Teatro Ribeiro Conceição integra a lista das primeiras 50 entidades que fazem parte da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP). Esta decisão surge na sequência da aprovação da candidatura para a credenciação deste equipamento cultural apresentada pelo Município de Lamego.

A RTCP é um instrumento estratégico fundamental para o combate às assimetrias regionais e para o fomento da coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal, assente na descentralização e na responsabilidade partilhada do Estado central com as autarquias e as entidades independentes.

Através do apoio às entidades, a RTCP irá contribuir para incrementar a procura e a oferta culturais, reforçar a circulação de obras artísticas e aumentar as coproduções entre entidades. Entre outros objectivos, também fomentará a articulação programática entre equipamentos da rede e procurará envolver agentes culturais e artísticos locais.