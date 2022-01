Boticas: técnicos do BUPi percorrem o Concelho para ajudar os munícipes a realizar o cadastro simplificado

Os técnicos afetos ao Balcão Único do Prédio (BUPi) de Boticas estão a percorrer as freguesias do Concelho, a fim de ajudar os munícipes a realizar o cadastro simplificado das suas propriedades rústicas ou mistas, sem necessidade de se deslocarem ao balcão de atendimento localizado no centro da vila.

Atendendo à dispersão geográfica das aldeias e lugares do Concelho, bem como à dificuldade de deslocação dos munícipes, na sua maioria idosos, que não dispõem de meios de deslocação próprios, nem de transportes públicos em horários apropriados, a autarquia decidiu criar um balcão de proximidade que presta os serviços de georreferenciação junto das populações de todas as freguesias do Concelho, contando para isso com a colaboração das Juntas de Freguesia.

Recorde-se que a criação do BUPi de Boticas surgiu no âmbito da candidatura “Boticas Território com Identidade”- NORTE-09-5762-FSE-000034, aprovada através do aviso NORTE-62-2020-23 – Capacitação dos Serviços da Administração Pública para a Implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, com um investimento total elegível de 246.457,04€ e uma comparticipação do Fundo Social Europeu de 209.488,48€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.

Através deste financiamento, o Município de Boticas implementou um novo serviço que permite aos proprietários de prédios rústicos ou mistos identificar e registar as suas propriedades de forma simples e gratuita, sendo a identificação dos mesmos feita através de georreferenciação simplificada.

CALENDARIZAÇÃO

Horário: 9h00 -12h30 | 14h00 – 17h00

10 DE JANEIRO – Bobadela (Sede da Junta de Freguesia)

13 DE JANEIRO – Nogueira (Antiga Escola Primária)

17 DE JANEIRO – Ardãos (Edifício da Junta de Freguesia)

17 DE JANEIRO – Valdegas (Antiga Escola Primária)

20 DE JANEIRO – Pinho (Sede da Junta de Freguesia)

24 DE JANEIRO – Sobradelo (Sede do Conselho Diretivo)

27 DE JANEIRO – Sapelos (Antiga Escola Primária)

31 DE JANEIRO – Sapiãos (Sede da Junta de Freguesia)

GC CMB