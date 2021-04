Técnicos dos centros de convívio de Ribeira de Pena levam atividades a casa

Face às limitações em que vivemos, o Município de Ribeira de Pena decidiu levar algumas atividades a casa dos participantes dos Centros de Convívio, com o objetivo de atenuar o isolamento em que alguns vivem e proporcionar-lhes algum alento.

Para além de aulas de ginástica individuais, manicure e alguma companhia, os participantes do Centros de Convívio também recebem um miminho no dia do seu aniversário. Um gesto simples, mas que para eles representa muito.

Os Centros de Convívio são uma resposta social de apoio a atividades sócio recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com a participação ativa de Técnicos e participantes, representando locais de encontro, partilha e interação com outros elementos da comunidade.

Estas atividades cumprem todos os cuidados necessários, face à Covid-19.