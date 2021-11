Ténis de Mesa: atletas do Club de Vila Real participam em estágio

Decorreu no passado domingo, em Mundão, o segundo estágio do projeto “Norte Interior”, iniciativa que reúne jovens atletas de clubes transmontanos e da APEE Mundão. Ao longo do dia foi possível ver muito trabalho, intensidade e motivação nos 42 jovens atletas parrticipantes! O Club de Vila Real marcou presença com seis dos atletas da sua escola de formação (Bruno Barros, Fernando Borges, Francisca Rebelo, José Azevedo, Josué Penelas e Sofia Carneiro), acompanhados por um dos seus técnicos (Prof. Pedro Honrado).

Lembramos os interessados que o Club tem dois locais de treino diário no Centro Escolar da Araucária (classes de formação) e no pavilhão do Seminário (classes de competição), entre as 18 e as 20 horas.