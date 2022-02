Ténis de Mesa: boa prestação do Club de Vila Real na prova de qualificação para os nacionais

O Club de Vila Real marcou presença no passado fim de semana na prova de qualificação da zona norte para o Campeonato Nacional de Equipas. A prova decorreu em Lourosa e reuniu clubes de toda a zona norte de Portugal.

O Club de Vila Real foi o único clube do concelho de Vila Real a conseguir qualificar duas equipas para o Campeonato Nacional de Equipas, prova onde estarão presentes apenas as melhores 8 de cada escalão. A proeza ficou a cargo da equipa masculina de sub-12 (Bruno Barros, José Azevedo e Josué Penelas) e da equipa feminina de sub-19 (Adriana Friães, Alanis Reyes e Carolina Rocha).

De salientar a boa prestação de todas as outras equipas que representaram o Club de Vila Real, nomeadamente da equipa de masculina de Sub-15 que ficou a uma vitória do acesso aos Nacionais.

No próximo fim de semana, mais de uma dezena de atletas do Club participarão no Torneio Cidade de Vagos.

Lembramos os interessados que o Club tem dois locais de treino diário no Centro Escolar da Araucária (classes de formação) e no pavilhão do Seminário (classes de competição), entre as 18 e as 20 horas.