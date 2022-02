Ténis de Mesa: boa prestação do Club de Vila Real no Torneio do Seixal

O Club de Vila Real marcou presença no passado fim de semana no Torneio de Ténis de Mesa Cidade do Seixal, uma das principais provas do circuito nacional. Infelizmente, dos 13 atletas convocados, apenas 7 puderam participar uma vez que os restantes se encontravam em isolamento devido à covid-19.

No sábado jogaram as classes de sub-10 e de sub-15. Os resultados mais significativos foram os seguintes:

Sub-15 masculinos

Todos entraram no Mapa final:

Bruno Barros e Guilherme Alvadia – 1/16 final

José Azevedo e Vasco Carvalhais – 1/32 final

No domingo jogaram as classes de sub-12 e de sub-19. Os resultados mais significativos foram os seguintes:

Entradas no Mapa final:

Sub-12 Fem – Sofia Carneiro – 5ºlugar

Sub-12 Masc. – Bruno Barros e José Azevedo – 1/8 final

Sub-19 Fem. – Alanis Reyes – 1/8 final

No próximo fim de semana, mais de uma dezena de atletas do Club participarão no Campeonato Nacional de Equipas (fase de qualificação), que irá decorrer em Lourosa.

De referir que o Club tem dois locais de treino diário no Centro Escolar da Araucária (classes de formação) e no pavilhão do Seminário (classes de competição), entre as 18 e as 20 horas.