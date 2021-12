Ténis de Mesa: Bruno Barros (Club de Vila Real) na Seleção Nacional

O atleta Bruno Barros (Club de Vila Real) participou, entre os dias 17 e 21 de dezembro, num Estágio integrado no Plano Nacional de Estágios das Seleções Nacionais do futuro, promovido pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) e que decorreu no Centro de Alto Rendimento, em Vila Nova de Gaia.

Segundo o clube, esta convocatória “traduz o trabalho, a dedicação e o empenho que diariamente coloca em prática, bem como o natural talento do atleta, abrindo ótimas perspetivas para o seu futuro”.

De referir que o Club tem dois locais de treino diário: no Centro Escolar da Araucária (classes de formação) e no pavilhão do Seminário (classes de competição), entre as 18 e as 20 horas.