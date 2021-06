Ténis de Mesa: Carlos Gonçalves vence campeonato nacional sub-12

Carlos Gonçalves (CTM Vila Real) sagrou-se, no passado domingo, Campeão Nacional sub-12 masculinos, em Ténis de Mesa, após vitória pela margem máxima, na final, sobre o atleta Rafael Silva (Montamora SC). Na meia final, o novo campeão nacional derrotou, por igual margem, Dinis Ye (GDC Guilhabreu), enquanto Rafael Silva venceu Luciano Couto (União Sebastianense) por 3-1.

Raquel Martins e David Bessa (sub-21) e Júlia Leal e Carlos Gonçalves (sub-12) são os novos campeões nacionais, depois da prova realizada no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal.

Na categoria de sub-21, Raquel Martins (Ala Nun´Alvares), em femininos, somou o terceiro título de campeã nacional de sub-21, ao bater na final Patrícia Santos (Sporting CP) por 4-1. Na 3.ª posição ficaram duas atletas do Boa Hora FC, Mariana Rodrigues e Sara Guerreiro.

Em sub-21 masculinos, David Bessa (GDCS Juncal) sagrou-se campeão nacional ao vencer Francisco Silva (Sporting CP) por 4-2. Tiago Abiodun (Sporting CP) e Rodrigo Neves (ACDR Top Spin) terminaram a competição no 3.º posto.

No escalão de sub-12, Júlia Leal (GDCS Juncal) venceu por 3-0 na final Beatriz Pinto (Boa Hora FC), com o 3.º lugar a ser conquistado por Caetana Soares e Letícia Charamba, ambas do Juncal.

