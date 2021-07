Ténis de Mesa: CCR Arrabães é Campeão Nacional da 2ª Divisão

Num dia muito difícil, quer pelo calor, quer pelos riscos a que todos estão sujeitos neste contexto pandémico, desenrolou-se em Arruda dos Vinhos, no passado dia 10 de julho, a Poule Final entre os quatro clubes que irão subir à Divisão de Honra, a saber: CCR Arrabães, Ginásio Valbom, Câmara de Lisboa e o Goiaz (Algarve), para decidir quem iria ser o Campeão Nacional.

O CCR Arrabães, mais uma vez, mostrou a excelência do seu ténis de mesa, derrotando os outros três candidatos pela marca de 4 a 2, sagrando-se por isso Campeão Nacional da 2ª Divisão. Com uma equipa jovem, constituída por Alexandre Queirós, Francisco Silva, Afonso Queirós, Tiago Olhero e Pedro Olhero, este último como jogador/treinador, os atletas vila-realenses suportaram a difícil maratona que começou às 10 da manhã e terminou às 20 horas, sempre melhores do que os seus adversários.

Vai começar um novo ciclo e um Campeonato mais difícil, a Divisão de Honra, contando-se que o Pedro Olhero continue a ter o engenho e a arte para fazer crescer estes jovens atletas e dar, assim, mais alegrias ao ténis de mesa transmontano.