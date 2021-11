Ténis de Mesa: Club de Vila Real no pódio em Torneio de Gondomar

O Club de Vila Real marcou presença no passado fim de semana no 22º Aberto de Ténis de Mesa da Ala de Nun’Álvares de Gondomar, com 18 atletas de diferentes escalões.

No sábado jogaram as classes de sub-12 e de sub-19. Os resultados mais significativos foram os seguintes:

Sub-12 femininos – 2º lugar

(Francisca Azevedo, Francisca Rebelo, Marta Monteiro e Sofia Carneiro)

Sub-12 masculinos – 3º lugar

(Bruno Barros, Fernando Borges, José Azevedo)

No domingo jogaram as classes de sub-15 e de seniores. Os resultados mais significativos foram os seguintes:

Entradas no Mapa final:

Sub-15 – Bruno Barros e Vasco Carvalhais (1/32 final)

Seniores – David Teixeira e Sara Rocha (1/16 final)

No próximo fim de semana, 8 atletas do Club participarão em Viseu no 2º estágio do projeto Interior Norte, que engloba os melhores atletas de clubes das Associações de Ténis de mesa de Vila Real e de Viseu.

Lembramos os interessados que o Club tem dois locais de treino diário no Centro Escolar da Araucária (classes de formação) e no pavilhão do Seminário (classes de competição), entre as 18 e as 20 horas.