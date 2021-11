Ténis de Mesa: fim de semana positivo para o CCR Arrabães

O fim de semana passado, repleto de jogos para as equipas seniores de Ténis de Mesa do CCR Arrabães, começou no sábado de manhã, com a equipa feminina a derrotar a equipa do Regufe, por 4-0, depois de um jogo sem falhas das jovens jogadoras locais.

O dia começou bem, mas da parte da tarde a equipa masculina do CCR Arrabães não foi capaz de vencer a mais forte e experiente equipa do Guilhabreu, acabando assim por ser derrotada por 4-1.

Já no domingo, a equipa masculina deslocou-se a Barcelos para defrontar o CP Alvito. Depois de um grande jogo de ténis de mesa, com todos os pontos disputados até à última, o CCR Arrabães consegui uma excelente vitória por 3-2.