Ténis de Mesa: mais uma vitória para o Club de Vila Real

Decorreu no passado domingo uma jornada dupla referente ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminino, em Ténis de Mesa. Foi um dia agridoce uma vez que o Club de Vila Real obteve mais uma vitória (4-1) sobre a formação do CP Alvito (Barcelos), tendo, no entanto, começado o dia com uma derrota difícil de digerir com a equipa do Ala de Gondomar B (2-3), equipa que se encontra em primeiro lugar da classificação geral.

No jogo decisivo dessa partida, a equipa formada pelas atletas Adriana Friães, Alanis Reyes, Carolina Rocha e Sara Rocha esteve em vantagem por 2-0, mas não conseguiu fechar a partida, acabando por sofrer o primeiro desaire do campeonato.

No próximo fim de semana decorrerá mais uma jornada, sendo que o Club vai receber a equipa do Regufe (Póvoa de Varzim).

De referir que se pretende aprender Ténis de Mesa, o Club tem dois locais de treino diário: no Centro Escolar da Araucária (classes de formação) e no pavilhão do Seminário (classes de competição), entre as 18 e as 20 horas.